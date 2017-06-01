معالي رئيس الجهاز العسكري يستقبل ضابطاً متفوقاً في القيادة الاستراتيجية لدورة الحرب - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض في مكتبة، العقيد الركن منيف بن خالد العتيبي بمناسبة اجتيازه درجة الماجستير في الداراسات الاستراتيجية بكلية القيادة والاركان للقوات المسلحة بتفوق، وحصولة على جائزة التميز في القيادة الاستراتيجية لدورة الحرب .

ونقل معالية تهنئة صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني للضابط المتفوق، متمنياً له التوفيق والسداد والاستمرار في مواصلة الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن .

فيما دعا العقيد الركن العتيبي الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن الظن لمواصلة العمل المخلص وتحمل المسؤوليات لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر الاستقبال رئيس هيئة العمليات المكلف اللواء عبدالله بن مضحي المضحي.