النجمي: فحصنا 2621 حالة زواج خلال 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدر مركز فحص الزواج، بمستشفى الملك فهد المركزي، 975 شهادة توافق صحي للزواج بين الطرفين و95 شهادة عدم توافق صحي خلال الـ6 أشهر الماضية.

وقال الدكتور عبدالمطلب النجمي، مدير المستشفى، إن الحالات التي صدرت لها شهادات عدم توافق، أثبتت التحاليل والفحوص أن إتمام الزواج سيؤدي بالتأكيد إلى إنتاج أطفال مصابين بأمراض وراثية ومزمنة، مشيرا إلى أن المركز خلال الـ6 أشهر الماضية أجرى فحوص زواج لـ2621 مراجعا، منهم 1907 عينات سليمة، و385 حالة حاملة للأنيميا المنجلية، و19 عينة مصابة بالأنيميا المنجلية، و76 عينة حاملة للثلاسيميا، وحالة واحدة فقط مصابة بالثلاسيميا.

يذكر أن المركز اكتشف خلال الفترة ذاتها 10 حالات هيموجلوبين غير طبيعي، و28 حالة لفيروس الكبد ” ب ” وحالتين لفيروس الكبد ” ج ” ، وحالة واحدة لفيروس نقص المناعة المكتسبة.