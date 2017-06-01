أول تصريح من الرئيس الروسي حول شخصية ولي ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

يسير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي نهج الرئس الأمريكي دونالد ترمب، فيما يخص توطيد العلاقات مع المملكة، علي كافة المستويات، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن إكزامينر».

وكشفت تقارير أن بوتين رأى في ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشخص المناسب للتفاهم حول العديد من الأمور والقضايا المعلقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ومن ثم تمهيد الأرض لدفعها نحو الطريق الصحيح.

وتصدر حديث الأمير محمد بن سلمان في البيان المشترك مع الرئيس الروسي، العناوين الرئيسية للصحيفة الأمريكية، والذي أكد خلاله «أن دولنا حققت تفاهمًا متبادلًا حول العديد من القضايا».

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي سعى خلال الأعوام الماضية لتكثيف تواجد بلاده في منطقة الشرق الأوسط، أملًا في الحد من الهيمنة الأمريكية عليها وإيجاد موطأ قدم لموسكو في بعض الملفات الرئيسية.