الملياردير سوروس: عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي مرتبط بإصلاحات بعيدة المدى - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس اليوم الخميس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ” مضراً للغاية ” للجانبين جاء ذلك أثناء لقائه بزعماء الصناعة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين تجمعوا في منتدى بروكسل الاقتصادي.

وأضاف أنه على الكتله الأوروبية إعادة اكتشاف نفسها من جديد وفي حالة تقديم الاتحاد الأوروبي إصلاحات بعيدة المدى أثناء مفاوضات الخروج، فإن بريطانيا قد تعاود الانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وقدم سوروس اقتراح بأن تستغرق عملية الانفصال حوالي خمس سنوات، ومن هنا فقد يرغب الجانبان في لم شملهما، حتى قبل اكتمال الانفصال.