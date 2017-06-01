استنفار أمني في الخرج بعد العثور على جثة آسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد العثور على امرأة آسيوية مقتولة ” نحرًا ” ، وسط محافظة الخرج، فتحت الجهات الأمنية باب التحقيق وباستنفار تام في الواقعة لكشف ملابسات جريمة القتل التي وقعت أمس.

وترجع أحداث الواقعة حين تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بوجود امرأة ملقاة على وجهها دون حراك، وفي موقع مشبوه، وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع عثرت على امرأة من الجنسيات الآسيوية مقتولة نحراً، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الأحداث، وتمت مباشرة فرق الأدلة الجنائية التي قامت بمسح شامل على كامل محيط الموقع واحتفظت بالعديد من الأدلة التي ستقود بإذن الله للقاتل.

يذكر أن المرأة الآسيوية تبلغ من العمر قرابة 47 عاماً، وكانت تعمل لدى إحدى الأسر خارج محافظة الخرج، وقد قام كفيلها بتسجيل بلاغ هروب لها منذ عدة سنوات، كما عُثر مع جثتها على بعض متعلقاتها الشخصية من ملابس وغيرها، ويرجح أن عملية النحر تم تنفيذها قبيل ساعات من العثور عليها.

من جانبها قامت الجهات الأمنية بإيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك خالد تمهيداً للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.