مساعد وزير المالية يكشف تفاصيل خطة الدولة للميزانية العامة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف هندي السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية المكلف، عن المراحل التي ستمر بها البلاد خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن إعداد الميزانية العامة للدولة سيمر خلال السنوات الثلاث القادمة على ثلاث مراحل رئيسة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى سيتم فيها إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة.

وأضاف السحيمي، خلال اختتام جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2018م، التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض، أن المرحلة القادمة لإعداد ميزانية 2018 ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة.