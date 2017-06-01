 بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لولده المعين حديثاً في صلاة الترويح بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لولده المعين حديثاً في صلاة الترويح بالمسجد النبوي

بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لولده المعين حديثاً في صلاة الترويح بالمسجد النبوي
عادل الحربي(صدى):

تداولت موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي يظهر فيه تصحيح الاب ‏لابنه المعين حديثاً لإمامة المصلين في صلاة الترويح بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد وذلك في تراويح ليلة الخامس ‫من رمضان‬ بالمسجد النبوي .

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي،كلفت الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، نجل الشيخ علي الحذيفي، بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي لشهر رمضان .


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