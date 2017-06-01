بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لولده المعين حديثاً في صلاة الترويح بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لولده المعين حديثاً في صلاة الترويح بالمسجد النبوي
تداولت موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي يظهر فيه تصحيح الاب لابنه المعين حديثاً لإمامة المصلين في صلاة الترويح بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد وذلك في تراويح ليلة الخامس من رمضان بالمسجد النبوي .
الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي،كلفت الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، نجل الشيخ علي الحذيفي، بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي لشهر رمضان .
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