الإمارات تسجل أعلى أسعار للوقود في الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال يونيو الجاري، تلتها سلطنة عمان، ثم قطر، والبحرين، والكويت، وأخيراً السعودية، جاء ذلك خلال مسح، واستناداً على البيانات المعلنة للشهر الجاري، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأعلى أسعار لمادتي البنزين.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى إصلاح أنظمة الدعم لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 1.96 درهما، تلتها سلطنة عمان 0.191 ريالا، ثم قطر 1.65 ريالا.

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 0.160 دينارا، وجاءت بعدها دولة الكويت بقيمة 0.105 دينارا.

وسجلت السعودية أقل دول المنطقة في أسعار مادتي البنزين، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 0.90 ريالا، والعادي نحو 0.75 ريالا.

وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينارا، تلتها البحرين 0.125 دينارا، وقطر 1.60 ريالا، ثم عُمان 0.180 ريالا، والإمارات 1.85 درهما.

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أعلى الأسعار بنحو 1.90 درهما، ثم عمان 0.197 ريالا، وقطر 1.55 ريالا، والكويت 0.110 دينارا، والبحرين 0.120 دينارا، وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريالا.

وكانت الامارات أول دولة خليجية، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير 2016، والكويت في الأول من سبتمبر 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية ، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.