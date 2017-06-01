80 ألف سيارة دخلت مكة في الأسبوع الأول من رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مر بمدخل طريق مكة جدة السريع ” الشميسي ” حوالي 80 ألف سيارة إلى مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان حتى أمس الأربعاء .

كشف العميد عايض عبيد بن شريم قائد أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة أنه تم دعم كافة المواقع التي تشرف عليها القوات الخاصة لأمن الطرق بمداخل مكة المكرمة طريق مكة جدة السريع و طريق مكة المدينة المكرمة طريق مكة الطائف الكر و طريق مكة الطائف السيل و طريق مكة الليث الساحل وذلك بالمعدات الآلية والبشرية لفرض السيطرة على النواحي الأمينة والمرورية .