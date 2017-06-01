الدولار يرتفع بعد أطول موجة تراجع في عام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعاد الدولار بعض عافيته اليوم الخميس، بعد أطول موجة تراجع في أكثر من عام بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية وزيادة التوقعات برفع سعر الفائدة الشهر الجاري، حيث ارتفع بأكثر من 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات تستخدم لقياس قوته الأوسع نطاقا في المعاملات الأوروبية المبكرة.

وصعد الدولار بحلول الساعة (07:45 بتوقيت جرينتش) 0.1 مقابل اليورو إلى 1.1233 دولار أي ما يقل بنحو 0.3 سنت عن أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر والذي بلغ 1.1268 دولار الأسبوع الماضي.

وزادت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 110.92 ين وجرى تداولها مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.2865 دولار.

وكان الدولار الأسترالي أكبر العملات تحركاً في المعاملات الآسيوية وتضرر من مسح خاص أظهر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين على نحو غير متوقع في مايو، وانخفض الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة بعد إعلان نتائج المسح لكنه عوض بعض خسائره بعد ذلك ليسجل انخفاضا نسبته 0.25 بالمئة إلى 0.7384 دولار أمريكي في المعاملات الأوروبية.

وانخفض الإسترليني 0.2 مقابل الدولار إلى 1.2871 دولار مبتعداً عن أعلى مستوى تداول سجله أمس الأربعاء عندما 1.2921 دولار، وواجه الإسترليني تقلبات هذا الأسبوع مع تباين الإشارات بشأن الانتخابات العامة التي ستجرى الأسبوع المقبل في بريطانيا.