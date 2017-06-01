⁠⁠⁠⁠⁠القطري سعود بن ناصر يكشف تفاصيل مكالمته مع «عزمي بشارة» - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشف الدكتور «سعود بن ناصر آل ثاني»، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عن تلقيه اتصال هاتفي من «عزمي بشاره»، الشهير بأنه عميل للموساد الإسرائيلي، والمعروف علاقته بالأسرة الحاكمة في قطر.

وأوضح «بن ناصر» أن بشارة هاتفه من جوال رقم «٠٠٩٧٤٣٣٠٦٦٨٤٢ »، ودعاه لتناول الافطار في منزله، لأنه مهتم بالاستماع إلى رؤيته ومناقشتهـا.

كان عضو الأسرة الحاكمة في قطر، قد أكد إنه بصدد الإعداد الآن للإعلان عن حزب سياسي معارض لنظام الحكم الحالي في قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد.