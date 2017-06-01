مُخرج يٌهدد فيفي عبده بالقتل وينشر صور مخله لها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

ضبطت السلطات المصرية ، مٌخرج لإرساله عدد من التهديدات للفنانة المصرية فيفي عبده ، بالقتل ونشر مقاطع مصوره مخله لها .

وكانتق د تقدمت الفنانة فيفي عبده ببلاغ تتهم به أحد الأشخاص مجهولي الهوية بارسال تهديدات بالقتل لها ونشر مقاطع مصورة مخله ، وبالتحقيق كشفت الشرطة المصرية ان خلف هذه التهديدات مٌخرج .

واعترف المتهم الذي تم تحديد هويته والقبض عليه بعد تتبع الهاتف الذي تتلقى منه الفنانة التهديدات الأول في القضية، بتهديده لفيفي عبده بتحريض من مخرج يدعى “أ. ز” وعده بمساعدته للمشاركة في التمثيل بأحد الأعمال الفنية.

وأرجع المتهم سبب إقدام المخرج على ذلك، بعد خلاف سابق على أحد الأعمال بينه وبين الفنانة فيفي.

وطالبت نيابة منطقة العجوزة، الثلاثاء الماضي، بضبط وإحضار المخرج المتهم لسماع أقواله في القضية، فيما قررت حبس الجاني المتهم الأول أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة ” التهديد بالقتل، ونشر فيديوهات مخلة عبر الهاتف المحمول ” .