بسبب معتل نفسيًا أهالي " وعيرة " يُفطرون قبل موعد الأذان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، حدثت في شهر رمضان المبارك، حيث تسبب معتل نفسيا في العقد الثالث من عمره، في إفطار عدد من سكان حي «وعيرة» شرق المدينة المنورة، قبل موعد أذان المغرب أمس الأول بـ «5» دقائق.

وقام المعتل بالأذان من أعلى منزل أسرته بمكبر صوت، في وقت كان أهالي الحي ينتظرون الأذان لبدء إفطارهم، وفوجئ عدد منهم بصوت الأذان من جديد، ولكن هذه المرة عبر جامع الحي بعد إفطارهم، قبل أن يتبينوا أنهم وقعوا ضحية لتصرف المعتل الذي يعاني اضطرابات نفسية في المنطقة.

المدنية المنورة، شهر رمضان، حي وعيرة