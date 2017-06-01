بلدية محايل تقتنص طريق المليحة وبني ذيب لـ 3 كيلو مترات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قامت بلدية محافظة محايل عسير بأختصار طريق قريتي المليحة وبني ذيب إلى الطريق العام الذي يربط سعيدة الصوالحة ومحايل من 20 كيلو متراً إلى 3 كيلو مترات فقط.

وأوضح سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل عسير فتحت طريق ترابي يربط بين قريتي المليحة وبني ذيب بطريق محايل عسير –الصوالحة بالجهود الذاتية من قبل إدارة الخدمات .

وذلك من خلال طريق مختصرة تربط القريتين بطريق محايل عسير- سعيدة الصوالحة بمسافة تقدر بحوالي 3 كيلو مترات بدلاً من20 كيلو متراً يقطعها أهالي القريتين في الماضي للوصوال لمحافظة محايل .