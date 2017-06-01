بالفيديو.. هشتاق «#كلنا سعود القحطاني» لدعم المستشار في الديوان الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هشتاق بعنوان « #كلنا سعود القحطاني»، للتضامن مع المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، في مهمة للكشف عن أعداء الوطن.

وتفاعل المغردون بالمملكة مع الهشتاق الذي حقق انتشارا واسعا، ونشر أحد المغردون مقطع فيديو يكشف التاريخ الأسود لقطر مع عزمي بشارة.

وكان «القحطاني» فضح أمس الأول، حجم «إعلام الظل» التي تموله حكومة الدوحة، وتشمل مواقع عربية وإنجليزية وقنوات، منها «العربي الجديد وعربي ٢١ وهافنغتون بوست العربية وميدل إيست آي والمونيتور».

