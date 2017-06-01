بالصور.. شركة كهرباء أضم تتجاوب مع مانشرته " صدى " حول عمود آيل للسقوط - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري (صدى):

تجاوبت شركة الكهرباء بمحافظة أضم مع ما نشرته ” صدى ” أمس الأول ” الثلاثاء ” ، حول شكوى أهالي المحافظة من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط ب”صلاق” ، بأم حطب التابعة لمحافظة أضم، وقامت بتعديله ، وإعادته لوضعه الطبيعي حفاظاً على أرواح المشتركين، وسالكي الطريق.

هذا وقد رفع الأهالي شكرهم لصحيفة ” صدى ” على حرصها الدائم على إيصال صوت المواطن للمسؤولين، وجهودها الملموسة.

وكانت ” صدى ” نشرت شكوى تحت عنوان ” صدى توثق عمود آيل للسقوط ورد غير مقنع من كهرباء أضم “.