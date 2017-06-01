مستشفى الملك عبد الله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم، أو درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف بمسمى:

1- كاتب أول/ الطب الباطني والرعاية الحرجة (للنساء): شهادة الدبلوم في إدارة المستشفى، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- كاتب أول/ التصوير الطبي (للرجال): شهادة الدبلوم في إدارة المستشفى، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- كاتب أول/ إعادة التأهيل (للنساء): شهادة الدبلوم في إدارة المستشفى، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مساعد إداري أول (للنساء): شهادة الدبلوم، مع وجود خبرة سابقة في (إدارة المكاتب، أو السكرتارية، أو في الرعاية الصحية التنظيمية)، ويفضل درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

وأتاحت إدارة المستشفى، التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أيار/ مايو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7/ 6/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط « هنا».