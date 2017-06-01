«تكافل الراجحي» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت شركة «تكافل الراجحي» للتأمين، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف بمسمى:

1- مسؤول مصادر تكنولوجيا المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو في إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية).

2- أخصائي أول معاينة مركبات (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أيار/ مايو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30/ 7/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط « هنا».