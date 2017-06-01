بالفيديو.. مواطن يرصد نمور عربية بوادي الخشعه بكر الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

فايز السعدون(صدى):

رصدت كاميرا حرارية قام بوضعها مواطن صاحب إبل بوادي الخشعه بالكر غرب الطائف نمور عربية أثناء محاولتها على ما يبدوا من الفيديو شربها من حوض الإبل وكما ظهر بالفيديو الليلي نمر واضح إضافة لأخر لم يرى منه سوا بريق عينيه نتيجة للكاميرا الليلية.

ويعد هذا المقطع للأذهان حادث قتل نمر عربي مسموما قبل عدة سنوات بوادي نعمان عندما وضع احد ملاك الإبل السم له ولم يعلم أنه نمر عربي.

وتوجد النمور العربية بوادي نعمان والمناطق الجبلية شاهقة الارتفاع شديدة الوعورة.

وكانت الحياة الفطرية بالطائف قامت بعدة رحلات استكسافية في تلك المنطقة لمعرفه عدد النمور بها وسبل الحفاظ عليها من الإنقراض.

