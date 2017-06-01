اعتقال 64 شخصاً ومصادرة أربعة أطنان كوكايين في بنما - صحيفة صدى الالكترونية

بنما(صدى):

قالت حكومة بنما إنها اعتقلت 64 شخصًا وصادرت أربعة أطنان من الكوكايين في أعقاب تحريات عن عصابة لتهريب المخدرات دامت عامين.

وذكر محققون أمس الأربعاء، أن الشرطة صادرت خلال الاثنين والعشرين شهرًا الماضية 2.5 مليون دولار و 49 سيارة وطنًا من الماريجوانا من العصابة التي تضم مواطنين من بنما وكولومبيا وكوبا وجواتيمالا والمكسيك وفنزويلا.

وذكر ممثل الادعاء الخاص بتهريب المخدرات للصحفيين، أن العصابة كانت تهرب المخدرات على متن قوارب من أمريكا الجنوبية، وأن قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها في الولايات المتحدة تقدر بنحو 400 مليون دولار.

وأضافت حكومة بنما في بيان، أن التحقيق وجه اتهامات إلى 33 شخصًا آخرين بينهم مسؤولون بالشرطة.

من جهته علق رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، بأن اتفاق سلام أبرمته حكومة كولومبيا مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة (فارك) أدى إلى تزايد العنف وتهريب المخدرات في بلاده.

وشددت بنما هذا الأسبوع قيود الهجرة للقادمين من كولومبيا وفنزويلا ونيكاراجوا، وذلك بعد سلسلة احتجاجات ألقت باللوم في تصاعد العنف على تدفق المهاجرين.