خبير دوائي : العلاجات لا تفسد الصيام ماعدا الفيتامينات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مختص في علم الأدوية والصيدلة بجامعة الملك خالد، أنه توجد الكثير من أدوية التي لا تفسد صيام رمضان وذلك بأتفاق علماء الفقة والدين .

وتشمل الأدوية التي يمكن للصائم تناولها دون فساد صومة غسول الفم والحقن والمراهم والمراهم الجلديةوقطرات العين والأذن، ورذاذ الأنف، والحقن عن طريق الجلد والوريد دون حقن الفيتامينات الأكسجين والغاز المخدر.

وأوضح رئيس نادي ” دواء ” بكلية الصيدلة بجامعة الملك خالد، الصيدلاني عبدالله ناحي، أنه يجب على المرضى قبل الصيام استشارة الطبيب أولاً وذلك لضبط مواعيد الدواء وجرعته وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة .