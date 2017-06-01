معهد البترول : هبوط مخزونات النفط الأمريكية 8.7 مليون برميل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلتا هبوطًا حادًا الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو إلى 513.2 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 753 ألف برميل. وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 136 ألف برميل يوميًا.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين انخفضت 1.7 مليون برميل في حين توقع محللون انخفاضًا قدره 1.1 مليون برميل. وزادت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 124 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 755 ألف برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 285 ألف برميل إلى 7.8 مليون برميل يوميًا.