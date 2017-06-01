مصرع 40 مهاجرًا عطشًا بالنيجر - صحيفة صدى الالكترونية

نيامي(صدى):

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأربعاء، إن أكثر من 40 مهاجرًا من غرب إفريقيا فارقوا الحياة في الصحراء الكبرى هذا الأسبوع بعد أن تعطلت شاحنتهم في شمال النيجر.

وذكر مسؤول الصليب الأحمر بمنطقة بيلما لاوال طاهر، في تصريح صحفي، أن ستة ناجين تمكنوا من الوصول سيرًا إلى قرية نائية حيث أفادوا بأن 44 شخصًا معظمهم من غانا ونيجيريا وبينهم ثلاثة رضع وطفلان توفوا بسبب العطش. ولم يتسن للسلطات في النيجر التأكد من صحة رواية الناجين، لكن طاهر بين أن الصليب الأحمر أبلغ المسؤولين أن البحث عن الجثث جار، وزادت أعداد المهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى في السنوات القليلة الماضية إذ يجازف أبناء غرب إفريقيا الفقراء بأرواحهم سعيًا للوصول إلى أوروبا.