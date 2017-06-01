ترامب يعلن قراره بشأن اتفاقية باريس للمناخ الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، الكشف عن قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس المناخية أم لا، اليوم الخميس.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “سأعلن قراري بشأن اتفاق باريس الخميس في الساعة الثالثة بعد الظهر من حديقة الزهور في البيت الأبيض. لنجعل أميركا عظيمة مجددًا”، وفي حين لم يقل ترامب إلى أي اتجاه يميل قراره المنتظر في العالم بأسره، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن قراره سيكون على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية الدولية.