النصر يستغنى عن 7 نجوم بالفريق في الموسم المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف مصادر مطلعة، عن عدد اللاعبين الذي سيتم الاستغناء عنهم بالفريق الأول لنادي النصر بداية من الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتصحيح أوضاع الفريق بالموسم الجديد.

وأوضحت المصادر، أن مجلس إدارة نادي النصر قرر بشكل نهائي الاستغناء عن 7 لاعبين بالفريق بداية من الموسم المقبل، مانحا وكلاء اللاعبين الضوء الأخضر في جلب عروض احترافية مناسبة لهم بأندية أخرى.

وأكدت المصادر، أن قائمة المُستغنى عنهم بالفريق ضمت القائد حسين عبدالغني والمهاجم نايف هزازي والحارس عبدالله العنزي ولاعب الوسط أحمد الفريدي والمدافع أحمد عكاش وعبدالإله النصار وعلي الخيبري، مشيرة إلى أنها خيرت اللاعب حسين عبدالغني بين الاعتزال أو تسوية أموره المادية والسماح بانتقاله لناد آخر، موضحة أن الإدارة تجهز حالياً لتسوية الأمور المالية مع اللاعبين أحمد الفريدي ونايف هزازي وعبدالله العنزي وأحمد عكاش وعبدالإله النصار وعلي الخيبري، مع طرحهم للبيع وإنهاء مخالصاتهم لتسهيل انتقالهم لأندية أخرى، وفقا لصحيفة عكاظ.