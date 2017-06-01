الخدمة المدنية تعلن عن الوظائف الهندسية للرجال اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعلن وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن الوظائف الهندسية المخصصة للرجال فقط، وذلك ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي.

وتشترط الوزارة على المتقدمين للوظائف في مقدمتها ضرورة حضور الاختبار المهني «تقييم1» المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف، على أن تكون فترة الدخول على الإعلان للوظائف الهندسية وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل وبعد توثيق بياناتهم، ستبدأ يوم الأحد المقبل وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء.