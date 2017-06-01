الجوازات تكشف عن عقوبة التستر على المتسللين أو يشغلهم أو مساعدتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن العقوبة المنتظرة لكل من يأوى المتسللين أو يشغلهم أو يتستر عليهم أو يساعدهم سواء كان مواطنا أو مقيما، مؤكدة أن الغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى عامين.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المخالف يعاقب في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال والسجن 6 أشهر، مع التشهير به ومصادرة وسيلة النقل وترحيله إن كان وافداً، ثم الغرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة عام واحد للمرة الثانية، والمرة الثالثة فتتضاعف العقوبة إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة عامين.