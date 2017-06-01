شرطة مانشستر تطلق سراح سادس موقوف بشبهة الضلوع في الاعتداء - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت شرطة مانشستر، أمس الأربعاء، أنها أطلقت سراح أحد المشبوهين بالضلوع في الاعتداء الانتحاري الذي أسفر عن 22 قتيلاً في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب انكلترا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين بشبهة التورط في الاعتداء إلى 10 أشخاص، ونفذه انتحاري بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان العبيدي 22 عامًا، حيث فجر قنبلته خارج مانشتستر أرينا، الصالة العملاقة التي تتسع لـ 21 ألف شخص في نهاية حفل غنائي. وتبنى الاعتداء تنظيم داعش الإرهابي، والموقوف الذي أطلق سراحه هو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وهو المعتقل السادس الذي يتم الإفراج عنه منذ بدء التحقيق، وقد أوقف في 24 من الشهر الجاري.

وقالت الشرطة في بيان «حاليًا بلغ مجموع الذين تم توقيفهم لصلتهم بالتحقيق 16 شخصًا بينهم ستة أشخاص تم اطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم. أما الخمسة الآخرون الذين أفرج عنهم سابقًا فهم ثلاثة رجال وفتى وامرأة. ولدى الشرطة البريطانية مهلة 11 يومًا لتوجيه اتهام إلى أي موقوف في قضية تتعلق بالإرهاب، وذلك بناء على قوانين خاصة لمحاربة الإرهاب».