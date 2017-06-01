بالفيديو.. نيللي كريم تستعرض ليونتها بدون ماكياج - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت النجمة المصرية نيللي كريم عبر حسابها الخاص على ” انستغرام ” مقطع فيديو من كواليس مسلسلها ” لأعلى سعر ” ، الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً.

وظهرت نيللي في المقطع أثناء تأديتها حركات البالية، معلقة عليها :”وراء المشهد.. شكرا لإلتقاط هذه اللحظات”.

ولاقى المقطع المصور من كواليس المسلسل ضجة كبيرة بين متابعيها، لا سيما وانها كانت من دون ماكياج واستعرضت رشاقتها العالية وليونتها التي لا تزال تحافظ عليها، وانهالت عليها التعليقات التي اثنت على جمالها وثقتها.