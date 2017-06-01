الأمم المتحدة: مخزون الغذاء باليمن يكفي لـ3 أشهر فقط - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إرثارين كازين، أن مخزون الغذاء في اليمن يكفي لـ3 أشهر فقط، موضحة أنه من غير المعروف كيف سيدبر السكان احتياجاتهم الغذائية بعد ذلك.

وأوضحت كازين، أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تفيد بأن هناك 10 محافظات من أصل 22 في اليمن وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، في حين دخلت 3 محافظات هي الحديدة وتعز وصعدة، مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة.

ومن بين سكان هذا البلد، هناك 7 ملايين على حافة المجاعة بالفعل، في أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم، وفقا لتوصيف مسؤولي الأمم المتحدة.