تحول فرحة عائلة عراقية بتفوق ابنتهم إلى عزاء - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ذهبت عائلة الطفلة العراقية جمانة، للاحتفال بنجاح ابنتهم بتفوق عالٍ في مدرستها في بغداد، بما أن الأجواء الرمضانية هي العلامة التي تميز سكان بغداد.

قررت العائلة العراقية الاحتفال بنجاح ابنتهم والذهاب عند “ مرطبات الفقمة ” في منطقة الكرادة.

فكان موعدهم مع الموت الذي حصد أرواح جميع أفراد العائلة، بمن فيهم طفلتهم ذات التسع سنوات، التي أرادت أن تحتفل بنجاحها في أجواء مختلفة خارج منزلها.

لكن يد القدر كانت أسرع لتأخذ فرحتها وتحول جسدها الصغير إلى أشلاء، وتتحول الفرحة بالنجاح إلى عزاء بعد فقد الأحباب.