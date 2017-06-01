التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، استبيانا حول المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري التي صدر بها حكم قضائي.

وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يستحق المستهلك مكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي لمساعدته بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري بنسبة تصل إلى: «15%- 20%- 25%» من قيمة الغرامة»، ودعت المواطنين للاشتراك في الاستبيان.

وتفاعل أكثر من 7000 متابع لصفحة التجارة مع الاستبيان، وجاء التصويت الأكبر على الخيار الثالث 25%.