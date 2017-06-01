التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري
نشرت وزارة التجارة والاستثمار، استبيانا حول المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري التي صدر بها حكم قضائي.
وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يستحق المستهلك مكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي لمساعدته بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري بنسبة تصل إلى: «15%- 20%- 25%» من قيمة الغرامة»، ودعت المواطنين للاشتراك في الاستبيان.
وتفاعل أكثر من 7000 متابع لصفحة التجارة مع الاستبيان، وجاء التصويت الأكبر على الخيار الثالث 25%.
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