 التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 1

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري

التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري

التجارة تستبين المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري
حمود العنزي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، استبيانا حول المكافأة المستحقة للمبلغين عن حالات الغش التجاري التي صدر بها حكم قضائي.
وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يستحق المستهلك مكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي لمساعدته بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري بنسبة تصل إلى: «15%- 20%- 25%» من قيمة الغرامة»، ودعت المواطنين للاشتراك في الاستبيان.
وتفاعل أكثر من 7000 متابع لصفحة التجارة مع الاستبيان، وجاء التصويت الأكبر على الخيار الثالث 25%.


الوسوم:, , ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *