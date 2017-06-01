بالفيديو.. إنقاذ متسلقان قطعت بهما السبل في كولارادو - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة قيام طائرة هليكوبتر بإنقاذ اثنين من المتسلقين بعدما حاصرتهما الثلوج الكثيفة بالقرب من قمة جبل في ولاية كولورادو الأمريكية.

وتم رفع المتسلقين اللذين تقطعت بهما السبل وسط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 14253 قدماً يوم الإثنين الماضي، باستخدام مروحية من نوع بلاك هوك تابعة للجرس الوطني الأمريكي.

ويذكر بأن المتسلقين اللذين كانا من أصحاب الخبرة في التسلق، ومجهزين بتجهيزات جيدة، لم يتمكنا من الوصول إلى قمة الجبل وحاصرتهما الثلوج الكثيفة على بعد 300 قدم من القمة.

ويعتبر هذا الجبل واحداً من 50 جبلاً يتجاوز ارتفاعها 14000 قدم فوق مستوى سطح البحر، في ولاية كولورادو.