منع توزيع المطويات الإعلانية على المنازل وتغريم المخالفين 500 ريال - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

منع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، توزيع المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية والدعائية على المنازل، وألزم كل الأمانات والبلديات بإزالتها ومعاقبة المخالفين بتغريمهم مبلغ 500 ريال.

وأوضح آل الشيخ أن هذا التوجيه يأتي في إطار نظام إدارة النفايات الصلبة، والسعي للرفع من مستوى الوعي البيئي، مشيراً إلى تزايد المطويات التي توزع على المنازل ما ينتج عنها انتشار النفايات، وكثرة الملصقات على واجهات المباني، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدن والشوارع ويؤثر سلباً على مستوى النظافة.