أسرة مبتعث بأمريكا توضح سبب وفاته أثناء لعبه كرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت أسرة مبتعث يدرس بإحدى جامعات مدينة سبوكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سبب وفاته أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه بالجامعة يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد أحد أقارب المُبتعث حسن أحمد الحسن، أن الفقيد كان يدرس هندسة شبكات الحاسب الآلي بإحدى الجامعات الأمريكية منذ 3 سنوات، موضحا أن الوفاة نتجت عن انخفاض معدلات السكر في الدم أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه، ليسقط فجأة مغشيا عليه قبل أن يكتشف زملاؤه وفاته، لافتا إلى أن المُبتعث كان يعاني من مرض السكري ولديه جهاز لتنظيم السكر، مبينا أن أسرته تلقت الخبر وتواصلت مع الجهات المعنية وسفارة المملكة بأمريكا؛ لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لتشييعه ودفنه بمسقط رأسه، وفقا لصحيفة الرياض.