بالصور.. سفارة المملكة بالأردن تقيم حفل إفطار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك مساء أمس الأربعاء، في نادي الملك حسين في عمان.

وشهد الإفطار الرمضاني حضور كبير لعديد من الأمراء وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وكان في مقدمتهم الأمير رعد بن زيد والأمير مرعد بن رعد والأميرة دينا مرعد والأمير عاصم بن نايف ورئيس مجلس الأعيان الرئيس فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالإضافة لحضور عدد من الوزراء والأعيان وسفراء الدول العربية والغربية المعتمدين لدى الأردن وكبار المسؤولين الأردنيين وحضور مدراء تحرير الصحف الرسمية وشخصيات إعلامية بارزة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وموظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين وملحقياتها في المملكة الأردنية.

واستقبل سمو السفير المدعوين مرحبا بحضورهم وشاكرا تلبيتهم الدعوة الكريمة، رافعاً خالص التهاني واطيب الامنيات لهم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً المولى ان يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.

واكد سموه خلال حفل الافطار على متن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي مثلها سفرائها المعتمدون الذين حضروا مأدبة الافطار والتي تميزت بوجود أشهر الأكلات الشعبية السعودية ، كما تبادل الحضور خلال اللقاء الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الاخوية الراسخة فيما بينهم.

وقدم الحضور والمدعوين شكرهم لسمو السفير على حسن الدعوة والضيافة الكريمة التي قدمت لهم بكرم ومحبة.