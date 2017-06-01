التحالف: هجوم على سفينة نفط بقذائف «أر.بي.جي» قبالة السواحل اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، أمس الأربعاء، لإطلاق نار بقذائف «أر.بي.جي»، عندما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

وجاء في بيان التحالف: «أنه وفي صباح الأربعاء، تعرضت ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف «أر.بي.جي»، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية».

وقال بيان التحالف: «إنه لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى، وأنها حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر، تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها».

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها بأن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنيّة تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.