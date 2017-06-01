شقيق قتيل مدرسة بالرياض يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

روى المواطن مشعل العتيبي، تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار على شقيقه الموظف عبدالعزيز العتيبي في مدرسة أهلية شهيرة شمال الرياض، والتي توفى على أثرها.

ونفى مشعل العتيبي، صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة عن وجود خلاف سابق بين شقيقه والقاتل، دفع الأخير إلى ارتكاب جريمته، موضحا أن أخاه لم تكن له عداوة سابقة مع أحد وأن سيرته بين زملائه وأقاربه جيدة للغاية، لافتا إلى أن خبر مقتله نزل عليهم كالصدمة كون أسباب ودوافع الجريمة غير معلومة حتى الآن، داعيا الجهات الأمنية إلى سرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة.

وأكد العتيبي أن شقيقه تعين في الشركة المشرفة على المدارس بعد عودته منذ 3 سنوات من رحلة ابتعاث في الخارج، مشيرا إلى أنه حاصل على الماجستير ويحمل بكالوريوس هندسة ومتزوج ولديه ٤ بنات أكبرهن عمرها ٩ سنوات، مشددل على أن الفقيد ليس له علاقة بالقضية المسجلة ضد القاتل في وقت سابق والتي أشار إليها مجلس إدارة مدارس المملكة.

وكانت إحدى مدارس شمال الرياض قد شهدت جريمة مأساوية بقيام وافد من جنسية عربية بإطلاق نار داخل المدرسة متسبباً في مقتل اثنين من الموظفين وإصابة ثالث، حيث بّين مجلس إدارة مدارس المملكة أن الجاني كان موظفاً سابقاً بالمدرسة وتم فصله قبل أربع سنوات.