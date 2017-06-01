نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي أول «المخلوطي» - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قدم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة الجندي أول موسى بن علي المخلوطي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على حدود وطننا العزيز بالحد الجنوبي.

وقال سموه لوالد الشهيد : «في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه إبنكم الشهيد – رحمه الله -، على حدود بلادنا الغالية , مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة , فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد إبنكم سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان».