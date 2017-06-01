الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف، أمس الأربعاء، وهبوط أسهم الشركات المالية بعد أن أصدر جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا تحذيرًا من ضعف الإيرادات في الربع الحالي، لكن مكاسب للأسهم غير المرتبطة بالدورة الاقتصادية عوضت هذا الانخفاض.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 20.82 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 21008.65 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 1.11 نقطة أو 0.05 بالمئة ليغلق عند 2411.80 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 4.67 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 6198.52 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة شهر مايو على مكاسب مع صعود داو جونز 0.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.2 بالمئة وناسداك 2.5 بالمئة.