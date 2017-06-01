ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية أفغانستان أشرف غني أحمدزي، إثر نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالحي الدبلوماسي في كابل.

وقال سمو ولي العهد : «تلقيت ببالغ الحزن نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالحي الدبلوماسي في كابل ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات ، وأتقدم لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق بأصدق التعازي والمواساة ، راجياً المولى العزيز أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنا لله وإنا إليه راجعون » .