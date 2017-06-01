رئيسا مصر والأوروجواي يبحثان مكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات موسعة أمس الأربعاء، مع رئيس الأوروجواي تاباري فاسكيز تناولت التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب وآفاق تعزيز وتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد المتحدث الرئاسي المصري السفير علاء يوسف أن الرئيسين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية وحلول سلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

ولفت المتحدث الانتباه إلى حرص رئيس أوروجواي على تعزيز التعاون بين البلدين على جميع المستويات، خاصةً على الأصعدة الاقتصادية والعمل على زيادة التبادل التجاري في ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة