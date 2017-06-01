رئيس الأركان المصري وقائد «الناتو» يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، أمس الأربعاء، مع قائد قيادة حلف شمال الأطلسي للتطوير الفريق دينيس ميرسير ، سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة والحلف، في ظل تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد رئيس الأركان المصري الروابط التي تجمع مصر بحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء به، معرباً عن تطلع بلاده للمزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة وقوات الحلف في المجالات العسكرية المشتركة.