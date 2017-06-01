بالصور.. 111 بلاغا تلقاها الهلال الأحمر بالباحة منذ بداية رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

شهدت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خلال منذ بداية شهر رمضان المبارك، 111 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث تصادم وحالات مرضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني أن عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث والحالات المرضية بلغت 110 إصابة، وثلاث حالات وفاة، مشيراً إلى أن العديد من الإصابات عولجت في موقع الحادث ، في حين نقلت فرق الهلال الأحمر 91 إصابة منها، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع تلك الحالات بالموقع بما يقتضيه الموقف حسب كل حالة ومن ثم نقلها للمستشفى.

وطالب الزهراني الجميع بعدم الاستعجال في نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية التي هي على دراية تامة بطريقة النقل الصحيحة والسليمة.