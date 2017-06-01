بالفيديو.. نجل «السديري» يكشف عن موقف مثير لوالده مع حاكم اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجل الأمير محمد أحمد السديري، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف حدث عندما كان والده أمير مناطق جازان والجوف والحدود الشمالية الأسبق، حيث كلفه الملك عبدالعزيز بالتباحث مع حاكم اليمن أحمد بن يحيى حميد الدين المتوكل، بشأن الحدود بين الدولتين.

وأوضح الأمير يزيد السديري، أن الملك عبدالعزيز كلف والده بزيارة حاكم اليمن لبحث مسائل معينة في الحدود، موضحا أنه ذهب إلى تعز، بصحبة مستشاره أحمد عبدالفتاح العازمي، وهو من أكبر أعيان جازان، مشيرا إلى أن الأمام أحمد المتوكل أخذ الأمير محمد من يده واتجها إلى أحد الأحواش، فقال له الأمير محمد: تفضل يا إمام، فرد عليه: لا اتفضل أنت ضيفي، فدخل الأمير أولا، وفوجئ بإغلاق الباب عليه، وأنه وحيد داخل الحوش، وبعد برهة سمع الأمير محمد صوت زئير فالتفت، فإذا هو نمرٌ يتوجه نحوه ‏للهجوم عليه.

وأضاف يزيد، أن والده وقف ينظر للنمر، فلا سلاح معه ولا شيء، ولا مكان يهرب إليه، فركز نظره على النمر وجعل يركز النظر في عينيه، إلا أنه تبين أن النمر مدرب، فلما اقترب منه صار يلعب بذيله، ويتمسح فيه، ثم فتح الباب، ليحتضنه الإمام، وقال له: «الآن أجلس معك يا محمد»، تفضل، فيما أشار الأمير يزيد إلى أنه بدا أن المتوكل قد استصغر سن والده الأمير محمد، فأراد اختباره، كما أنه أرسل برقية للملك عبدالعزيز يبلغه بما حصل، وبأن الأمير محمد رجل شجاع، ولذا فهو مستعد للتباحث معه في أمور الحدود.