أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الجندي أول «المخلوطي» - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة الجندي أول موسى بن علي المخلوطي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على حدود وطننا العزيز بالحد الجنوبي.

وقال سموه لوالد الشهيد : «في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبنكم الشهيد -رحمه الله -، على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة، فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد أبنكم سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان».