بالصور.. مركز أمن المنشآت في بيشة يقيم إفطار جماعي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قامت قوة أمن المنشآت بمركز بيشة إفطار جماعي شارك فيه قائد المركز الرائد سعود بن سعيد آل عوير وعدد من الأفراد المشاركين بالميدان.

وشارك في الإفطار عدد من منسوبي مكتب شمال بيشة «نور»، في صورة تعكس التلاحم بين المواطن ورجل الأمن، في رسالة إلى تواجد رجال الأمن في الزمان والمكان لخدمة المواطن والمقيم وللحفاظ على أمن هذا الوطن.

وأضاف الرائد سعود ال عوير أن الإفطار بالميدان رسالة للمجتمع بشكل عام وان رجال الأمن مع الوطن والمواطن، مؤكدا أن تناول الإفطار الأفراد العاملين في الميدان لتقديم شكرنا لهم على ما يقومون به في خدمة للدين والمليك والوطن، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.