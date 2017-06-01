بالصور.. غضب بين المواطنين بعد إزالة مجسمات ترمز لعاصفة الحزم بالطوال - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شنت بلدية محافظة الطوال بجازان، حملة أزالة خلالها جزء من أحد الدوارات، الموجود على طريق ” صامطة – الحضرور – الطوال ” ، والذي يحوي مجسمات ترمز لعاصفة الحزم.

وترتب علي عمل الحملة حالة من غضب الأهالي وامتعاضهم، وأكد البعض أن الدوار يعتبر من أجمل الدوارات في المنطقة، ويعتبر واجهة جميلة للمنطقة، وخاصة للقادم من مدينة ” صامطة ” ، والذاهب إلى مدينة ” الحضرور ” ، أو ” الطوال ” .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لبلدية محافظة الطوال سلمان بن علي مدخلي، إن سبب الهدم يرجع وجود اختلاف بين التصميم والشكل المطلوب في مجسم الدبابة، حسب الاتفاق.

