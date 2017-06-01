عضو بالأسرة الحاكمة: زاملت تميم في الطفولة والدراسة وهؤلاء من يديرون البلد من خلف الستار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هاجم الدكتور سعود بن ناصر آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر،تميم بن حمد ،متهماً اياه بتهديد أمن وسلامة جيرانه والنظام العربي بأسره، نتيجة سلوكه وممارساته الغير مسؤولة على حد وصفه.

وقال في تصريحات تلفزيونية أنه كان زميل الشيخ تميم بن حمد فى الطفولة والدراسة، ومن يدير البلد من الخلف، وهو المكتب التنفيذى الذى يرأسه عزمى بشارة ومعه جواهر عبد الله خليفة وحسن الساعى وعبد الله الملا والسعودى عبد الله الظاهر والهام بدر وابتسام آل سعد ويتعاونون مع الكتائب الإلكترونية وهم عبارة عن خارجين ومرتزقة يستكملون ” أضلاع مثلث الشر ” .

وأضاف أن هناك حالة نفسية تعيشها قطر، حيث يوجد 313 مواطنا توزع عليهم ثروة قيمتها 220 مليار دولار، ولذا تريد لعب دور أكبر من حجمها وتريد مناطحة السعودية ومصر.

وعن تدخل ” الشيخة موزة ” فى إدارة شئون البلاد، قال إن الشيخة موزة هى من تضع سياسة المكتب التنفيذى والدليل زيارتها للسودان وما حدث فيها، مشيراً إلى أن الفيلم الوثائقى عن آثار السودان جزء من سياسة القوة الناعمة التى تحاول قطر انتهاجها.