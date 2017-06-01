 الراقص مع «الكلاب» - صحيفة صدى الالكترونية

تصور أنه قد يطول السماء ويلمس النجوم بيديه العاريتين، أعتقد في قرارة نفسه أن حركات القفز والمبالغة في إيهام الناس بأنه قادر على فعل المستحيل قد تنسي المحيطين به أنه «قزم»، تلك العقدة الراسخة في الركن البعيد من ذاته جاعلة إياه يشعر بالدونية والصغر أمام عمالقة بحكم التاريخ والمواقف والأدوار، إلا أن حركاته البهلوانية أصابت مشاهديه بالملل وهم يرون مجرد راقص مع الكلاب بشتى أنواعها.

إن تصريحات أمير قطر الأخيرة بحق عدة عواصم عربية لا يمكن اجتزاؤها من سياقها دون فهم «الحالة القطرية» والأطوار النفسية التي يمر بها نظامها المتأصل في الوصول لكراسي الحكم عن طريق الخدع الانقلابية التي قد تصل في أحيان منها إلى مسرحيات هزلية فأحدهم قد يستغل غياب والده خارج البلاد لينصب نفسه أميرًا في صيغة مرتبكة لا تحدث حتى في أقل بلاد العالم تخلفًا حتى ان بعضهم تندر على أساليب الوصول للمناصب في قطر بإطلاق مزحة ونصيحة لأميرها مفادها أن الابن قد يستغل وجود والده في بيت الراحة «الحمام» وينصب نفسه أميرًا.

نعود للتصريحات التي فسرت الأزمة النفسية للدولة القزم التي طلبت الاستطالة باللعب على كل خطوط النار متصورة أنها قد تناطح عواصم عربية كبرى كالرياض والقاهرة والتعمية عما يحصل في الداخل القطري نفسه بالاتحاد باللعب على كل الأطراف والرقص مع كل كلاب الإرهاب ورمي «العضمة» لهم فلا مانع من احتضان الإخوان والفصائل السنية وكذلك التودد لإيران ودعم الميليشيات الشيعية كبهلوان مقتدر في السير على الأحبال وابهار المتابعين للقدرة العجيبة على تلون الوجوه.

إن نظام تميم الآن يعيش ورطة حقيقة قد تكلفه كرسي الإمارة بعد أن باتت كل الأوراق التي حاول اللعب بها خلال السنوات الماضية محروقة أو لنقل أنها شيكات لا يوجد رصيد لها على الواقع قد يصل تنفيذ الحكم فيها إلى عزله سياسيا وربما تحمل قادم الأيام ما لا يمكن تخيله من الثمن الذي قد يدفعه نظير رقصه مع الكلاب ضد الأنظمة العربية التي لم يعد في صدرها منزع قوس من صبر على تحمل نظام أصبح «خنجر» في الظهر أكثر من هذا.